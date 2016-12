Giovanni Cozzi, è morto il fotografo delle donne più belle dello showbiz

14:37 - Nella sua carriera ha immortalato le donne più belle dello showbiz, il fotografo Giovanni Cozzi è morto improvvisamente a Roma all'età di 55 anni. Negli Anni 80, dopo un impegno come reporter di attualità per testate come "Paris Match", "Bunte" e "Hola", inizia a dedicarsi alla fotografia di scena e al ritratto femminile. Suoi gli scatti dei calendari di Sabrina Ferilli, Giorgia Palmas e Maddalena Corvaglia, tra le altre.

Negli anni Cozzi si è imposto come fotografo delle grandi attrici italiane e ha collaborato con testate come "Playboy Germania", "Max Italia", per le quali ha realizzato numerosissimi servizi, copertine e calendari. Nel 1993 ha vinto ad Arles il prestigioso premio "Young European Photografer". Parallelamente all'attività editoriale come ritrattista nel corso degli anni ha realizzato importanti campagne pubblicitarie di moda in Italia e all'estero.



Sono molte le donne dello spettacolo che piangono la sua perdita. Alena Seredova su Twitter lo ricorda così: "Sei sempre stato vicino a me quando avevo bisogno... 4 giorni fa mi hai dato la ultima prova della nostra amicizia... mi mancherai".