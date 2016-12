29 luglio 2014 Giorgio Gaslini, addio al jazzista che tolse il sonno con "Profondo Rosso" Il musicista si è spento all'età di 84 anni. Una vita tra jazz e classica, con oltre 4mila concerti e colonne sonore tra le quali quella famosissima del film di Dario Argento Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:31 - Il musicista Giorgio Gaslini è morto all'ospedale di Borgotaro (Parma), dove era ricoverato da circa un mese dopo una caduta. Nato a Milano il 22 ottobre 1929, Gaslini è stato compositore, direttore d'orchestra e pianista. Nella sua carriera ha realizzato anche numerose colonne sonore tra le quali quella di "Profondo Rosso". Ha tenuto circa quattromila concerti in tutto il mondo e all'impegno nel jazz ha affiancato anche la musica classica.

Oltre che con Dario Argento, per il quale ha realizzato anche la colonna sonora de "Le cinque giornate", Gaslini ha realizzato colonne sonore per registi come Michelangelo Antonioni e Carlo Lizzani.



Ma il lavoro per il cinema è stato sicuramente una goccia nel mare dell'attività artistica del compositore milanese. Dopo aver iniziato a suonare il piano molto giovane, a 7 anni, affascinato subito dal jazz si formò nei club di Milano per poi entrare in Conservatorio nel 1949. Al jazz iniziò ben presto ad affiancare lo studio della musica classica (avendo come insegnante un grande come Carlo Maria Giulini). In questo campo realizzò numerose sinfonie e balletti. Come jazzista invece si fece notare per la sua attività di sperimentatore, espressa attraverso una sterminata discografia (oltre 90 album) oltre che all'intensissima attività dal vivo.