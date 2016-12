Giorgio Faletti, le cover dei libri e dei cd

16:33 - Nel giorno della scomparsa, ricordiamo Giorgio Faletti attraverso le sue opere. Ecco la cronologia della sua multiforme produzione libraria e musicale:



BIBLIOGRAFIA:

Romanzi

Io uccido, Milano, Baldini & Castoldi, 2002.

Niente di vero tranne gli occhi, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2004.

Fuori da un evidente destino, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2006.

Io sono Dio, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2009.

Appunti di un venditore di donne, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2010.

Tre atti e due tempi, Torino, Einaudi, 2011.



Racconti

Ospite d'onore, in Crimini, Torino, Einaudi, 2005.

La ricetta della mamma, in Giallo Uovo. Ne uccide più la gola che la spada, Milano, Mondolibri, 2006.

La ragazza che guardava l'acqua, Milano, Corriere della Sera, 2007.

Pochi inutili nascondigli (raccolta di 7 racconti), Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2008.

Per conto terzi, in Crimini italiani, Torino, Einaudi, 2008.

La torta nera, in Le nuove ricette del cuore, Torino, Blu Edizioni, 2008.



Audiolibri

Una gomma e una matita, letto da Vinicio Marchioni, Emons Audiolibri, 2009.

Tre atti e due tempi, letto da Pino Insegno, Emons Audiolibri, 2012



Altri libri

Porco il mondo che ciò sotto i piedi, Milano, Zelig, 1994.

Da quando a ora, Torino, Einaudi, 2012 con due audiocd.





DISCOGRAFIA:



EP

1988 - Colletti bianchi (colonna sonora)



Album

1990 - Disperato ma non serio

1992 - Condannato a ridere

1994 - Come un cartone animato

1995 - L'assurdo mestiere

2000 - Nonsense

2012 - Quando presente nel libro Da quando a ora

2012 - Ora presente nel libro Da quando a ora



Singoli

1988 - Tette a lampadina

1990 - Ulula

1992 - Rumba di tango (con Orietta Berti)

1994 - Signor tenente

1995 - L'assurdo mestiere

2000 - La grande attrazione

2011 - L'ombra