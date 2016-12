Giorgio Faletti: l'età nemica della gioia

13:07 - L'ultimo messaggio sul profilo Facebook ufficiale di Giorgio Faletti, meno di un giorno fa, è doloroso, e cita una frase del suo libro "Tre Atti e Due Tempi": "A volte immaginare la verità è molto peggio che sapere una brutta verità. La certezza può essere dolore. L'incertezza è pura agonia". Il social network è stato subito preso d'assalto da chi gli ha voluto dare l'ultimo saluto.

Sul suo sito ufficiale invece era apparso un messaggio in cui Faletti si scusava con i fan per la tournée annullata e che oggi suona come un addio: "Cari amici, purtroppo a volte l'età, portatrice di acciacchi, è nemica della gioia. Ho dovuto a malincuore rinunciare alla pur breve tournée per motivi di salute legati principalmente alle condizioni precarie della mia schiena, che mi impedisce di sostenere la durata dello spettacolo. Mi piange davvero il cuore perché incontrare degli amici come voi è ogni volta un piccolo prodigio che si ripete e che ogni volta mi inorgoglisce e mi commuove. Un abbraccio di cuore". Giorgio.