Giorgio Faletti, i tormentoni comici dei suoi personaggi

13:53 - Da Vito Catozzo a Carlino, da Franco Tamburino a Surdaliso, sono tantissimi i personaggi interpretati da Giorgio Faletti. Seguiti da veri e propri tormentoni comici. Ecco un elenco dei più famosi.

"Porco il mondo che ciò sotto i piedi!" (Vito Catozzo)

"Mondo cano!" (Vito Catozzo)

"Derelitta, mia moglie! Un metro e quaranta per 140 chili, rapporto peso potenza 1a1" (Vito Catozzo)

"Che se io saprei che mio figlio mi ci diventa orecchione, vivo glielo faccio mangiare il ritratto di Dorian Grey" (Vito Catozzo)

"Perché io so macchio, so' macchio! (Vito Catozzo)

"Mia cognata c'ha due roberti...!" (Carlino)

"Se non ti ci dici niente a tuo fratello, ti regalo un bel giumbotto" (Carlino)

"E' qui che ci sono le donne nude?" (Carlino)

"E' che dicono che sono matto, matto, matto, matto" (Carlino)

"E credete forse che io e non vi veda?" (Il testimone di Bagnacavallo)

"Qui lo dico e qui lo annego!" (Il testimone di Bagnacavallo)

"Sono il Cabarettista mascherato. Porto ai poveri di spirito le battute rubate ai ricchi" (Il Cabarettista mascherato)

"Mi viene uno sciopone!!" (Suordaliso)

"Adalpinaaaaa???? Taca la musica!" (Franco Tamburino)