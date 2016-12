Giorgia vola sopra Milano e tra la gente per ripartire con Senza Paura Tour 2014

09:10 - Giorgia riparte in tour dal 16 luglio per otto date in location speciali come il 19 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica e il 25 al Teatro Antico di Taormina. La cantautrice romana presenta anche in anteprima esclusiva a Tgcom24 il nuovo video "Io Fra Tanti" con la regia di Emanuel Lo per Visionari Lab. "Abbiamo girato per strada - spiega Giorgia - con la gente ma anche sul grattacielo skyline con una vista mozzafiato su Milano".

Com’è andata l’idea di questo video?

La canzone in qualche modo si prestava a una immagine di me tra la gente. E’ stato molto bello camminare tra le persone in una città che conosco bene e che ho amato. Abbiamo ricreato delle situazioni reali per strada, in corso Buenos Aires in particolar modo, così da dare una idea di concretezza poi a questo si contrappongono le immagini girate sullo skyline di Milano, un grattacielo pazzesco sopra la città…



Cosa ti ha affascinato di quella situazione?

Anzitutto abbiamo girato in una giornata fantastica in cui c’era una luce magica, pulita, nitida. Siamo stati molto fortunati e infatti non abbiamo usato mai luci artificiali! Poi è bello vedere Milano con tutti quei grattacieli ancora vuoti e così in alto quasi come si volasse sopra la città e anche coi pensieri.



E’ vero che hai coinvolto i tuoi fan come comparse?

Verissimo. Siamo cresciuti insieme in questi anni e mi sembrava naturale che ci fossero anche loro mischiati tra la folla cittadina. Hanno avuto tanta pazienza e sono stati bravi.

Riparti in tour, ci saranno novità?

Nella sostanza no, anche perché l’atro tour è finito da poco. Di certo la scenografia sarà molto più semplice perché vogliamo anche valorizzare alcuni posti magici dove andremo a suonare. Però posso dire che in scaletta qualche cambiamento ci sarà, introdurrò qualche canzone del mio ultimo disco ‘Senza Paura’ rimasta fuori precedentemente e in più qualche altra sorpresa.



Uscirà un cd-dvd live?

Abbiamo già precedentemente girato molte sequenze live e lo faremo anche in queste nuove date. Ancora è tutto per aria, ne abbiamo comunque parlato. Mi sono presa del tempo per stare un po’ con me stessa e non è un caso che il video alla fine lo abbiamo creato praticamente da soli.



Hai già contattato un nuovo manager, dopo la fine del rapporto con Fabrizio Giannini?

Al momento è presto per dirlo e comunque la mia casa discografica mi sta dando una grandissima mano e sono contenta. La questione sarà valutata nel momento in cui penserò a un nuovo album. Per ora sono concentrata su ‘Senza Paura’ che continua a darmi grandi soddisfazioni e soprattutto sono convinta che avrà vita lunga.



Ecco le date di luglio del Senza Paura Tour 2014: 16 a Piazzola Sul Brenta (PD) per Hydrogen Festival all’Anfiteatro Camerini - 17 al Galoppatoio di Villa Erba di Cernobbio (CO) - 19 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma - 22 allo Stadio Giuseppe Troisi a Giffoni Valle Piana (SA) - 24 al Teatro di Verdura di Palermo - 25 al Teatro Antico di Taormina - 27 alla Banchina San Domenico per Suoni e Luci a Levante di Molfetta (BA) - 30 all’ex Convento di Govone (CN)