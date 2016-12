Giorgia regina all'Arena di Verona

09:52 - E' un periodo d'oro per Giorgia. Stabile in top ten con l'album "Senza Paura" da nove settimane e il nuovo singolo il duetto "I Will Pray" con Alicia Keys sta conquistando le radio italiane. E proprio con la superstella del soul mondiale Giorgia dovrebbe apparire - come ospite - sul palco del Festival di Sanremo, le trattative sono serrate. Intanto parte dal 3 maggio a Padova il Senza Paura Tour che toccha anche l'Arena di Verona il 25 maggio.

Un gradito ritorno nella città veronese per la cantautrice dopo il debutto nel 2012 con Dietro le apparenze Tour. Giorgia farà la sua prova generale del tour il primo maggio a Livorno per poi partire ufficialmente il 3 maggio da Padova e proseguire nei palazzetti delle più importanti città italiane, tra cui Milano (10 maggio) e Roma (17 maggio). Per le info www.livenation.it