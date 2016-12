Giorgia, amore e libertà in "Non mi ami"

17:26 - Dopo "Quando una stella muore", "Pregherò" in duetto con Alicia Keys, Giorgia lancia il nuovo singolo "Non mi ami", tratto dall'album "Senza Paura". E' una canzone che racconta non solo la forza delle donne ma anche della persona che ama incondizionatamente, senza alcuna oppressione. La cosa più difficile è amare se stessi. E' un passo importante verso l'amore non solo come parole ma come modo di vivere il sentimento.

Le parole del brano sono di Giorgia e la musica di musica Fraser T Smith con Natasha Bedingfield. In questi giorni la cantautrice romana con il suo staff sta mettendo a punto tutte le nuove idee per il live: palco, luci, video ed effetti scenografici. Nella seconda metà di aprile passerà poi alle prove musicali con la sua superband che vede Sonny T. (Thompson) al basso, Giorgio Secco alla chitarra, Gianluca Ballarin alle tastiere, Claudio Storniolo al piano, Mylious Johnson alla batteria. Dopo la data zero del primo maggio a Livorno, Senza Paura Tour prosegue fino al 25 maggio. Per le info: www.livenation.it