Gioco di specchi nell'antico teatro romano Così Plauto racconta i gemelli "equivoci"

16:07 - Le maschere del teatro antico riemergono dagli abissi del tempo e prendono la forma di due gemelli separati (quasi) alla nascita. Menecmo è il nome di entrambi, Tato Russo il loro interprete. E lo spettacolo, tratto dai "Menecmi" di Plauto, fino a domenica a Milano al teatro Carcano, è il cavallo di battaglia dell'artista. Napoletano doc, Russo ha liberamente rielaborato il testo, ispirandosi anche alla shakespeariana "Commedia degli equivoci" per dare vita a una serie di frizzi e lazzi, di malintesi a raffica e di situazioni di irresistibile comicità. Russo riesce a costruire un cocktail di comicità romana e shakespeariana, integrandola con la vis comica napoletana.

In un continuo scambio di ruoli tra il Menecmo ritornato dal passato dopo essere stato rapito nell'infanzia e il gemello sempre vissuto nella città di Napoli, con la sua famiglia, l'attore si sdoppia in continuazione tra il fratello aristocratico e benestante, e quello grezzo e plebeo, tra il ricco e il povero, tra il cittadino e lo straniero.



L'improvvisa presenza nella città di Napoli del doppio Menecmo scatena una girandola di bizzarri avvenimenti, tutti legati allo scambio di persona. Perché niente è come sembra in questa Neapolis che diventa il palcoscenico di un mondo arcaico dove ritornano in vita le sirene con il loro canto ammaliante, dove le antiche maschere improvvisano pantomime, dove l'identità di ciascuno viene nascosta e falsata.



In questa città delle maschere e dei doppi, il vizio ha la meglio sulla virtù e l'inganno viene premiato, fino all'agnizione finale, in cui i due gemelli si ritrovano.



Al Teatro Carcano fino a domenica 30 marzo

Con Tato Russo

Scene di Tony Di Ronza - Costumi di Giusi Giustino - Musiche di Zeno Craig - Movimenti coreografici Aurelio Gatti

Disegno luci Roger La Fontaine

Regio di Livio Galassi



Personaggi e interpreti:

Il prologo Eva Sabelli

Spazzola Massimo Sorrentino

Menecmo I e II Tato Russo

Erozia Clelia Rondinella

Cilindro Antonio Rampino

Dorippide Marina Lorenzi

Luciana Giorgia Guerra

Dromio Davide Sacco

Messenione Rino Di Martino

Mosco Renato De Rienzo

Il medico Antonio Rampino