Gino Paoli pronto a incantare Milano

14:28 - Due tra i musicisti e artisti della musica più importanti del nostro panorama saranno in concerto martedì 15 aprile al Barclays Teatro Nazionale di Milano. Danilo Rea accompagnerà al pianoforte Gino Paoli lungo le sue canzoni più belle (da "Averti addosso" a "Il cielo in una stanza") con lo show "Due come noi che...".

Ma anche “Vivere ancora”, “Perduti”, “La gatta” e “Come si fa”, insieme a chicche dei cantautori genovesi, che per Gino sono gli amici di una vita: “Canzone dell’amore perduto” e “Bocca di rosa” (strumentale) di De André, “Il nostro concerto” di Umberto Bindi, “Vedrai Vedrai” di Tenco e “Se tu sapessi” di Bruno Lauzi. Ma anche “Non andare via” traduzione italiana della meravigliosa “Ne me quitte pas” che proprio Jacques Brel chiese di tradurre a Paoli e “Albergo a ore”, il commovente brano di Herbert Pagani. E non mancherà l’omaggio alla melodia napoletana di cui Paoli e Rea sono appassionati conoscitori e ascoltatori.