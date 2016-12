Gina Lollobrigida non sposò Rigau Raflos

10:31 - Alla fine ha trionfato la battagliera Gina Lollobrigida. Il tribunale le ha dato ragione: l'attrice 86enne non si è mai sposata con il 45enne spagnolo Javier Rigau Raflos che invece sosteneva che le nozze c'erano state, per procura. Dopo aver vinto la causa legale contro il figlio, la protagonista di tante pellicole di successo a cominciare da "Pane Amore e Fantasia" esulta di nuovo: "Ce l'ho fatta!, l'ho sempre detto che quel matrimonio era falso".

"Si cominciano ad avere i risultati da parte della giustizia italiana - dice l'attrice - Il signor Rigau, che ha altri complici, continua ancora ad usare impunemente il mio nome e vecchie foto che mi ritraggono con lui per farsi pubblicità dichiarandosi il 'marito di Gina Lollobrigida'".



La Lollo si ritiene molto soddisfatta e ritiene che sia un primo successo che inizia a ripagarla per le sofferenze subite per "questa triste vicenda" della quale è stata vittima inconsapevole: "Il complotto nei miei confronti di più persone finalmente è scoperto. Hanno agito ognuno per il proprio interesse, massacrando gli ultimi anni della mia vita. Finalmente potrò andare fino in fondo".