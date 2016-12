Gigi Proietti e quel ladro gentiluomo

11:48 - Gigi Proietti debutta con il "Romeo e Giulietta" e la sua Compagnia del Globe. Giggiaccio, come lo chiamava Fellini, in occasione di un’intervista rilasciata a Francesco Sala per ilgiornaleOFF, racconta alcuni aneddoti curiosi della sua notevole carriera: "Ho scoperto come si dovrebbe comportare un attore durante il 'Kean': niente fumo, niente alool. Capirai! Mi sarò scolato tre o quattro regioni vinicole". E della sua vita privata, quando per esempio un ladro gli ha inviato una lettera in rima dopo avergli svaligiato casa.

