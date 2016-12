Giffoni Experience, Lorella Boccia tra passi di danza e fuori programma sexy

10:46 - Lorella Boccia, ospite del Giffoni Experience per l'anteprima del film "Step Up All In (che uscirà il 20 agosto), si è concessa ai flash dei fotografi, sfoggiando uno spacco sexy e intrigante. A fianco dell'ex allieva di "Amici", prima bellerina italiana a recitare nella saga hollywoodiana, il protagonista Ryan Guzman e il rapper Guè Pequeno, che ha doppiato il personaggio di Jasper nella versione italiana del film.

"Step Up All In", con molti dei protagonisti dei precedenti film, porta la competizione a livelli spettacolari. Lo street dancer di Miami Sean Asa (Ryan Guzman) si trasferisce a Hollywood per inseguire i suoi sogni di fama e fortuna, ma non tutto va come previsto



Al loro arrivo sulla West Coast lui, l'amico Eddy (Misha Gabriel) e la loro dance crew erano sulla cresta dell'onda, ma un anno dopo non riescono a ottenere neanche un'audizione. Molti componenti del gruppo fanno così ritorno a Miami, mentre Sean riallaccia i rapporti con il suo vecchio amico Muso (Adam Sevani), iniziando a lavorare in una scuola di danza.

Ben presto i suoi occhi si posano su un obiettivo più grande: il "Vortex", un talent show televisivo che mette a confronto le migliori crew del Paese e premia la vincitrice con un contratto di tre anni in un prestigioso locale di Las Vegas.



Sean e Muso mettono insieme in tutta fretta gli LMNTRIX, una dance crew composta dai loro amici più talentuosi, tra i quali la bella Andie West (Briana Evigan). Gli LMNTRIX si qualificano per le fasi finali del Vortex, dove dovranno affrontare sia la migliore crew di Los Angeles, i Grim Knights, che i vecchi amici di Sean, i Mob.