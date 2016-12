Giappone, famosa popstar sposa un giovane barman italiano

14:17 - A volte i sogni si avverano e come nella favole l'amore trionfa. I tabloid giapponesi sono letteralmente impazziti per la storia della famosa popstar Hikaru Utada che sposerà un barman, il 23enne italiano originario di Fasano Francesco Calliano, conosciuto al bar del Bulgari Hotel di Londra dove lavora. La data è già stata fissata: il 23 maggio a Polignano a Mare.

Utada ha debuttato con l'album "First Love" a soli 16 anni e vanta ancora il record di copie più vendute in Giappone, pari a oltre 7 milioni di pezzi, più altri 3 milioni all'estero. Per la cantautrice nipponica 31enne è il modo giusto per ricominciare: da quando ad agosto ha perso la madre che si è lanciata da un grattacielo di Tokyo ha sospeso infatti tutti i concerti. "E' sincero di natura, è un buon ragazzo amato da tanti amici. Non mi aspettavo di trovare un partner italiano e questo mi fa sorridere", ha scritto la cantante nel suo blog. Anche il padre della popstar approva: "Anch'io l'ho incontrato diverse volte. L'ho trovato un buon ragazzo, allegro e intelligente".