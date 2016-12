Gianni Morandi star a RadioItaliaLive

09:04 - Gianni Morandi è protagonista dell'undicesima puntata di RadioItaliaLive, in onda venerdì 10 gennaio dalle ore 22 su Radio Italia, Radio Italia tv, in streaming video radioitalia.it e in replica il 19 gennaio alle 21 su Radio Italia Tv. Il cantante presenta il nuovo album “Bisogna vivere”, parla della sua amicizia con Lucio Dalla e racconta al pubblico le sue esperienze di vita e lavoro. Conduce Daniele Bossari .

In scaletta successi vecchi e nuovi: “Canzoni stonate”, “La mia storia con te”, “ Bisogna vivere”, “Dimmi adesso con chi sei”, “Io sono un treno”, “Solo insieme saremo felici”, “Il mondo cambierà”, “Occhi di ragazza”, “Prima che tutto finisca”, “Vita”, “Tenerezza”, “Il giocattolo”, “Banane lampone”, “Bell’Emilia”e “Uno su mille”.