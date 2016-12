Gianni Morandi in tour dopo cinque anni

13:09 - Dopo cinque anni di assenza dalla musica live, Gianni Morandi è tornato in tour ed è ripartito proprio dalla "sua" Bologna. Tutto esaurito all'Unipol Arena per "Solo insieme '14 Live 7.0". Il cantante è apparso in scena su un piedistallo per cantare "Un mondo d'amore". "Potete fare tutto quello che vi pare, fotografare, filmare, postare, cambiare di posto", ha detto Gianni che è stato accolto da applausi e standing ovation.

In scaletta per oltre due ore di musica c'erano anche "Occhi di ragazza", "Ma chi se ne importa", "Vita", "Un mondo d'amore", "L'amore ci cambia la vita", "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones" mentre in giacca in paillettes ha intonato "Andavo a cento all'ora", "Se puoi uscire una domenica sola con me" e ovviamente "Fatti mandare dalla mamma".



Il tour proseguirà a Torino (sabato 17 maggio), Roma (sabato 24 maggio), Taormina (sabato 31 maggio) per terminare giovedì 5 giugno a Caserta.