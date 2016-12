Gianluca Grignani ricoverato e poi rassicura: "Sto alla grande"

16:06 - Paura per Gianluca Grignani che è stato ricoverato all'ospedale di Fabriano in seguito ad un malore. Il cantautore, dopo vari accertamenti, ha lasciato la struttura commentando su Facebook: "Sto alla grande, e sono in auto che viaggio verso casa". Gianluca stava rientrando dopo una giornata in sala di incisione a Roma, quando a Fabriano si è sentito male. All'ospedale l'hanno trattenuto una notte per precauzione. Diagnosi: "Virus influenzale".