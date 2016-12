29 marzo 2014 Gianfranco Jannuzzo e i "Fantasmi a Roma" La favola musicale al teatro Golden di Palermo dal 2 al 6 aprile con l'attore nella veste di narratore Tweet google 0 Invia ad un amico

09:25 - Dal 2 al 6 aprile, al teatro Golden di Palermo andrà in scena, per la prima volta in Sicilia: "Fantasmi a Roma-Una favola Musicale", uno spettacolo che conta la partecipazione straordinaria di Gianfranco Jannuzzo, nel ruolo del narratore. "E' una metafora delicata e divertente sull'attaccamento alla vita, perfino dopo la morte...", racconta l'attore a Tgcom24.

La storia è ambientata a Roma nei primi anni ’60, dove, a quei tempi, si respirava un’aria incantata. Tutta l’atmosfera di quegli anni è racchiusa nella semplice, tenerissima storia di un anziano nobile, la cui unica proprietà è costituita dal cadente palazzo di famiglia, al quale è legato da una simbiosi profonda, e nel quale si aggirano, curiosi e nostalgici, quattro fantasmi di suoi antenati. Ma il suo erede, il giovane e dissipato Federico, non ha remore a vendere la casa a un costruttore, che intende demolirla, per innalzare al suo posto il più grande supermercato d’Europa. Ed ecco che i fantasmi cercano in tutti i modi di impedire la distruzione del palazzo, insegnando all’ultimo dei loro discendenti ad apprezzare il valore della storia, della famiglia, e della tradizione.



"Si tratta della trasposizione teatrale di un film cult - racconta Jannuzzo - di Pietrangeli i cui autori erano nientemeno che Scola e Flaiano. Perché vi prendono parte artisti del calibro di Carlo Reali, Simona Patitucci, Renata Fusco, Toni Fornari, Fabrizio Angelini. C'è l'orchestra Palermo Art Ensemble con un coro, I SeiOttavi, in palcoscenico, dal vivo come si suol dire, cosa che costituisce ormai una rarità assoluta. Per me è stata una straordinaria occasione per recitare nella mia Sicilia".



Il cast è composto da attori di fama nazionale come: Carlo Reali, Simona Patitucci, Renata Fusco, Cristian Ruiz, Toni Fornari, Giancarlo Teodori, Giacomo Buccheri, Gaia Bellunato, Emiliano Geppetti, Elisa Marangon, Vasco Giovannelli, Fabio Monti, Carlotta Maria Rondana e da Jannuzzo, nel ruolo del narratore. Lo spettacolo, nato da un'idea di Simona Patitucci e prodotta da Nota Preziosa insieme a Enpi Entertainment ed Artes, ha ottenuto dieci nomination al Premio Broadway World Awards in diverse categorie. I biglietti sono disponibili sul circuito Tick’s - www.ticksweb.com - info@ticksweb.com e in prevendita anche al botteghino del Teatro Golden www.cinemateatrogolden.it.