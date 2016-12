Ghostbusters pronti ad acchiappare i fantasmi di Milano

11:40 - In occasione del trentesimo anniversario dall'uscita nelle sale americane del film originale, arriva a Milano la prima versione teatrale ispirata al film: "Ghostbusters Live - The Eighties Rock Musical", uno spettacolo recitato, cantato e suonato interamente dal vivo. Appuntamento dal 28 settembre al Teatro Nuovo.

Dopo l’anteprima dello scorso giugno, ritorna al Teatro Nuovo di Milano dal 28 settembre "Ghostbusters Live – The Eighties Rock Musical", lo spettacolo in cui sarà possibile rivivere la storia dei famosi acchiappafantasmi in scena a Milano e a seguire a Montecatini, La Spezia, Torino e altre città ancora in via di definizione.



Un cast di 27 elementi tra attori musicisti e ballerini, armati di zaini protonici, trappole e rilevatori di energia psicocinetica, riporterà il pubblico nella New York infestata da presenze ectoplasmatiche. Lo score dello spettacolo si avvale, oltre che della colonna sonora originale, di brani tratti dal repertorio rock-pop Anni 80: un viaggio nelle sonorità trascinanti ed eccessive di quegli anni, dai Journey, agli ELO agli Smiths fino a Meat Loaf e Alice Cooper.



Gli appassionati avranno la possibilità di ritrovare sul palco una fedele riproduzione dello screenplay originale dell’omonimo film diretto nel 1984 da Ivan Reitman. La sfida del regista Lorenzo Fusoni è stata proprio quella di riportare a teatro tutta la successione di scene, fra esterni ed interni, con lo stesso ordine del film.



Il musical è interamente suonato dal vivo grazie a una band di cinque elementi e tre coriste dirette dal maestro Pietro Ubaldi.



LE DATE DEL TOUR: 28, 29 e 30 settembre al Teatro Nuovo di Milano - 22 novembre al Teatro Verdi di Montecatini - 29 novembre al Teatro Civico della Spezia - 13 e 14 febbraio Teatro Colosseo di Torino Altre date in via di definizione per informazioni: www.livetheatre.it