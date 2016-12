George Michael, giallo sulla salute

09:23 - Dopo ricoveri e incidenti, George Michael è finito di nuovo in ospedale per un misterioso collasso nella sua villa nel nord di Londra. E' quanto si legge sul tabloid inglese The Sun, secondo cui il cantante 50enne sarebbe stato soccorso da ben due ambulanze dopo che un amico aveva chiamato il servizio di emergenza. L'agente dell'artista ha cercato di rassicurare dicendo in una nota ufficiale che "è stato dimesso, sta bene e sta riposando".

"Confermiamo che George Michael è stato ricoverato il 22 maggio - si legge nel comunicato ufficiale - è stato dimesso lo scorso fine settimana". E ancora "il cantante attende con trepidazione l'uscita del suo nuovo singolo a luglio". Resta oscura la causa di questo collasso. Il Sun avanza tutta una serie di considerazioni, prendendo in esame anche l'abuso di droga che in passato lo ha visto al centro di una serie di scandali.



Tanti i problemi di salute che lo hanno riguardato negli ultimi anni. Nel 2013 ha rischiato la vita in un incidente stradale su un'autostrada per Londra: l'amico che guidava ha perso il controllo della macchina e George è finito sull'asfalto rimediando per fortuna solo contusioni e uno stato di shock. A novembre del 2011, durante un tour, è stato ricoverato d'urgenza in Austria per una grave polmonite. Ha dovuto trascorrere un mese in rianimazione. Esperienza che ha profondamente segnato Michael ed ispirato il suo singolo "White Light".