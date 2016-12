George Ezra, una voce che incanta

18:31 - Ad ascoltare la sua voce sembra di essere immersi in un coro gospel, per l'energia si respira aria country e blues anche con qualche guizzo pop. Invece il protagonista musicale di questo quadro dalle forti pennellate su una tela che contiene il suo (ricco) estro è il 21enne cantautore inglese George Ezra. L'album di debutto "Wanted On Voyage" è una scommessa vincente che mescola il blues e anche un pizzico di Bruce Springsteen.

In Italia George ha conosciuto la popolarità grazie al singolo (primo disco di platino) "Budapest", poi ha lanciato anche "Cassy O" che travolge col ritmo gospel. E si fa fatica a credere che questo disco sia nato a Clapham, la zona sud di Londra proprio le sonorità del profondo Sud degli Stati Uniti che lo caratterizza. Eppure Ezra suona la chitarra, il basso e le tastiere sempre in bilico tra blues, country e folk.



Irresistibile la stornellata di "Listen To The Man", che potrebbe anche essere il prossimo singolo. Voce ipnotizzante in "Did You Hear the Rain?" e "Barcelona", tra i brani più belli dell'album. Ma è poi dalla nona traccia "Stand By Your Gun" che questo disco si colora di suoni Anni 80 e George cambia rotta e spiazza. Ed ecco le visioni di un cinema in bianco e nero in "Breakaway" o gli Anni 90 del country in "Over the Creek" per poi arrivare alla magnetica "Spectacular Riva", canzone adattissima anche a Lana Del Rey. Echi di John Mayer in "It's Just My Skin" e chiude l'incisivo ritornello "Blind Man In Amsterdam".



“Un paio di brani contenuti in Wanted On Voyage risalgono ai tempi del college - spiega Ezra - buona parte dell’album è stato ispirato da un viaggio fatto in solitaria l’estate scorsa, in Europa. Sono stato a Parigi, Amsterdam, Copenaghen, Malmo, Vienna, Milano e Barcellona. Per la prima volta dopo tanto tempo, ho fatto una cosa completamente da solo, è stato bellissimo e fonte d’ispirazione". A volte il talento va oltre i confini geografici ed è questo il caso in cui la voce (una delle più belle in circolazione) e il ritmo nel sangue di George ci catapultano da tutt'altra parte del mondo e si rimane incantati.



George Ezra sarà in concerto in Italia a luglio come supporto ai Bastille il 25 a Ferrara a Piazza Castello, 26 a Roma a Rock in Roma e il 27 a Udine. A novembre tornerà nel nostro paese come protagonista di tre concerti: il 19 all’Alcatraz di Milano, il 21 all’Orion di Roma e 22 al Viper di Firenze