George Clooney, Matt Damon e Jean Dujardin stregano Milano

17:06 - Il cast di "Monuments Men", il nuovo film di e con George Clooney, è sbarcato a Milano direttamente dal Festival di Berlino. Il regista e attore con Matt Damon, Jean Dujardin, John Goodman e Bill Murray si sono recati al Cenacolo di Leonardo a Santa Maria delle Grazie, poi l'incontro con i giornalisti in un albergo e infine a Pioltello per il red carpet. Presenti Lapo Elkann, Martina Colombari con Alessandro Costacurta e Alessandro Cattelan.

George Clooney durante l'incontro con la stampa italiana ha messo in evidenza come la crisi colpisca la cultura: "Con i problemi economici la prima a soffrirne è l'arte, e questo non succede solo in Italia, e non è una sorpresa. Questa sarà una battaglia continua, come dimostra il fatto che non abbiamo fatto nulla per proteggere i musei di Baghdad. Hitler non voleva solo rubare l'arte ma distruggerla perché voleva distruggere una cultura e questa è la nostra storia. Ma la nostra storia di esseri umani è anche quella che inizia con le incisioni sulla roccia e arriva nei musei e che va difesa a ogni costo, soprattutto nei momenti di difficoltà".



Matt Damon ha concluso: "Quando ho visto l'Ultima cena ho ricordato la scena del film dove i milanesi mettono a repentaglio la loro vita per salvarla e ho pensato a quanto è valso questo sacrificio".



Ma quella foto al Cenacolo non si poteva fare - Il cast di "Monuments Men" si è recato in visita a Santa Maria delle Grazie a Milano per visitare il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Sarà che George Clooney è entrato da una porte secondaria, ma sia lui che i suoi colleghi hanno scattato una foto proibita. Essì perché è vietato scattare foto dentro lo spazio per questiono di sicurezza e ambiente. I divi di Hollywood potevano non saperlo?