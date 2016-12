Gemitaiz, il rapper in manette per droga

14:59 - Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il rapper Gemitaiz finisce in manette a Roma. I carabinieri lo hanno fermato per un normale controllo e gli hanno trovato in tasca ketamina e marijuana. Poi durante la perquisizione a casa è spuntata dell'altra droga con tanto di bilancino di precisione. L'artista si è giustificato dicendo che era per "uso personale", ma è finito ai domiciliari. L'entourage del rapper conferma a Tgcom24 l'arresto.

Come riporta "La Repubblica" durante la perquisizione nella sua abitazione sono state rinvenute delle forbici macchiate di droga e un'agendina. Il rapper ha cercato in tutti i modi di spiegare che gli stupefacenti erano per uso personale, ma le forze dell'ordine non gli hanno creduto e hanno ipotizzato a vendita a terze persone. L'udienza in tribunale è fissata per l'11 febbraio. Siamo in presenza di un rapper maledetto come fu 2Pac, scomparso nel 1996?