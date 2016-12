Franz Ferdinand travolgono Milano e tornano in estate per tre live

09:04 - I Franz Ferdinand dopo aver tenuto un concerto sold out al MediolanumForum di Assago (Milano), presentando anche i brani del nuovo disco "Right Words, Right Thought Right Actions", hanno dato appuntamento ai fan italiani per questa estate. Alex Kapranos e soci torneranno per tre date a Udine, Ferrara e Roma, rispettivamente il 31 luglio, primo e 2 agosto.

Il 2013 ha visto il ritorno dei Franz Ferdinand, tornati anche on the road dopo aver pubblicato "Right Words, Right Thought Right Actions". Registrato negli studi scozzesi di Kapranos e nei Mc Carthy Sausage Studios a Londra, il nuovo disco è, a detta dello stesso Alex, “l’incontro tra Intelletto ed Anima, suonato da un gruppo di cazzoni”.