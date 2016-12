Frank Sinatra: il cavallo di battaglia "My Way" era per Anthony Quinn

10:01 - Per Frank Sinatra è una delle canzoni simbolo, ma in realtà "My Way" era stata scritta per qualcun altro. Per l'esattezza per per Anthony Quinn. A raccontare il gustoso retroscena è stata la giornalista Marina Como che, nei giorni scorsi, ha incontrato la vedova dell'attore americano, Jolanda Addolori.

La Addolori si trovava in vacanza in Liguria durante la presentazione di "Hello Frank", la manifestazione dedicata da Lumarzo a "The Voice" per ricordare le sue origini liguri. In quell'occasione ha raccontato che "Paul Anka, che era un ragazzo di vent'anni, aveva una grande ammirazione per l'attore e gli aveva detto che le parole della canzone che aveva scritto erano molto adatte al suo personaggio. Quinn però canticchiava, anche se aveva inciso un disco, e allora propose di darla a Frank Sinatra, di cui era grande amico".