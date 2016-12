Francesco Sàrcina a RadioItaliaLive

09:01 - Francesco Sàrcina è il protagonista della diciottesima puntata di RadioItaliaLive, in onda venerdì 7 marzo alle 22 su Radio Italia, Radio Italia tv e in streaming video sul sito ufficiale. Sul palco di RadioItaliaLive, presenta il suo nuovo cd "Io" uscito a febbraio e anticipato da "Nel tuo sorriso" e "In questa città", brani presentati a Sanremo2014.

Sàrcina ripropone anche i suoi grandi successi del passato, in scaletta: “Dedicato a te”, “Dimmi”, “Ovunque andrò”, “Vieni da me”, “Odio le stelle”, “In questa città”, “Distratta e cinica”, “Accanto a te”, “Tutta la notte”, “Diavolo in me” e “Nel tuo sorriso”. Replica domenica 16 marzo alle 21 su Radio Italia TV (can. 70 DTT, can 725 SKY, can 35 TivuSat).