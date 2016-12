2 gennaio 2014 Filippo Strocchi, un protagonista italiano per la tournée di "Cats" L'attore è stato scelto per il celebre musical di Andrew Lloyd Webber che arriverà in Italia a marzo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:43 - Una produzione internazionale di altissimo livello per uno dei musical più celebri di sempre. E nel cast ora c'è anche un nome italiano. Filippo Strocchi interpreterà Rum Tum Tugger in "Cats", il musical che approderà in Italia a marzo. Strocchi, scelto dopo lunghe selezioni, sarà in tour con la compagnia dal 26 febbraio, a partire da Atene, e sarà in scena nelle date italiane di Trieste e Milano.

Non è la prima volta che il musical di Andrew Lloyd Webber approda nel nostro Paese ma ogni volta è un evento. E il fatto di avere un protagonista italiano nel cast rende ancora più speciale questa tournée. La notizia dell'ingaggio di Strocchi è arrivata direttamente dal quartier generale londinese della Really Useful Group, la produzione di "Cats", che da mesi andavano cercando l'attore giusto per quel ruolo.



Filippo Strocchi è un nome molto noto nel panorama del musical italiano. In questi giorni è impegnato nel ruolo di Danny Zuko in "Grease" (che già aveva interpretato agli inizi della sua carriera). In passato ha lavorato spesso da protagonista in spettacoli come "Poveri ma Belli" con Massimo Ranieri, nella produzione tedesca di "Wicked", in "Hairspray", in "Flashdance", in "Sweeney Todd", in "Giulietta e Romeo" e in "La Febbre del Sabato Sera".



"Mi considero fortunato perché non ho scelto io di fare questo lavoro, sono stato scelto dal teatro stesso ed è proprio il suo palcoscenico che mi sta dando la grande opportunità di rappresentare da protagonista l’immenso talento che c'è nel nostro paese partendo proprio da Londra - ha commentato lui -, la capitale del musical. Sono onorato e fiero di essere arrivato fin qui, ma spero con tutto il cuore di aver dato il via a qualcosa di importante".



TOUR ITALIANO 2014

Trieste – Politeama Rossetti – dal 19 al 23 marzo 2014

Milano – Teatro degli Arcimboldi – dal 26 al 30 marzo 2014