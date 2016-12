Festival Giorgio Gaber in tutta la Toscana

16:33 - Il Festival Giorgio Gaber non si ferma e anzi per l'edizione 2014 triplica rispetto allo scorso anno i Comuni dove si svolgeranno le manifestazioni in calendario. Ciascun Comune toscano avrà un proprio particolare momento spettacolare di divulgazione e ricordo nel nome del Signor G. Il Festival si aprirà ufficialmente il primo luglio alle Terme Tettuccio di Montecatini con Enzo Iacchetti in "Chiedo scusa al signor Gaber".

"Credevamo di chiudere con il decennale dalla scomparsa di mio padre questa iniziativa nata quasi per caso subito dopo la sua morte nel 2003. E invece - ha detto Dalia Gaberscik - abbiamo addirittura allargato a dismisura la nostra platea, grazie anche al sostegno della Regione che non è mai mancato e ci stimola ad andare avanti, e a quello del Comune di Camaiore. Portiamo in tanti territori e città la testimonianza di un mondo artistico e anche sociale che si rinnova, ma trova ancora convincente il lavoro di Giorgio Gaber e Sandro Luporini".



Ma ci sarà un'anteprima speciale venerdì 13 giugno in Piazza dell'Anfiteatro di Lucca, con Rossana Casale ne "Il Signor G e l'amore". Nel concerto-spettacolo la cantante rivisita Gaber in chiave jazz.



Giovedì 26 e venerdì 27 giugno a Camaiore, nella Chiesa di San Michele, si terranno le selezioni per l'evento popolare diretto e organizzato dal drammaturgo e cantautore Gian Piero Alloisio, già protagonista di alcune serate tematiche viareggine, che aprirà come nel 2013 la rassegna di Camaiore con “Le strade di notte”. Una “mega compagnia” musicale e teatrale composta da centinaia di artisti, professionisti e amatoriali, animerà per quattro ore le vie del Centro Storico di Camaiore cantando e recitando quel Teatro-Canzone che Giorgio Gaber e Sandro Luporini, per molte estati, hanno scritto a Montemagno, la suggestiva collinetta proprio sopra Camaiore.



Il Festival Giorgio Gaber 2014 si svilupperà tra i Comuni di Arcidosso, Altopascio, Aulla, Calenzano, Camaiore, Capannori, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Forte dei Marmi, Lucca, Massa, Massarosa, Montecatini Terme, Pisa, Pontremoli, Prato, Vecchiano, Viareggio, con il sostegno della Regione Toscana e delle Provincie di Lucca e Massa-Carrara.