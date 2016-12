15 settembre 2014 Fedez, Emis Killa, Ensi tra le star di Hip Hop Tv-B-Day Party Grande festa con oltre trenta rapper sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 23 settembre Tweet google 0 Invia ad un amico

10:04 - Il 23 settembre torna per il terzo anno consecutivo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) l'Hip Hop Tv-B-Day Party che vedrà assieme oltre trenta artisti della scena hip hop italiana. Attesi sul palco Fedez, Emis Killa, Ensi, Club Dogo, Rocco Hunt, Salmo e Weedo. A presentare lo show di quattro ore Max Brigante.

Ma alla serata sono previsti anche Baby K, Bassi Maestro, Caneda, Coez, Dargen D'Amico, Denny LaHome, Gemitaiz & Madman, Ghemon, Machete Crew, Nitro, Noyz Narcos, Raige, Rayden, Roccia Music, Shablo, Shade, Tormento, Vacca, Vincenzo da Via Anfossi e Two Fingerz. Ma non sono escluse sorprese dell'ultimo minuto.



Informazioni: Apertura cancelli ore 17, preshow ore 18, inizio show alle ore 20