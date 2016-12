Faith Hill, abito azzurro e scollo vertiginoso

12:30 - Scollo vertiginoso e seno in bella vista per Faith Hill che, accompagnata dal marito Tim McGraw, incanta il red carpet degli Academy of Country. Non è da meno nemmeno Shakira: avvolta in un abito mozzafiato, manda bacia ai suoi fan, mentre si gode gli scatti dei fotografi.

Sul red carpet dell' Academy of Country Music Awards, giunto alla sua 49esima edizione e celebrato al Grand Garden Arena di Las Vegas, c'è stata una vera parata di bellezze. Da Taylor Swift a Angie Harmon, da Carrie Underwood a Olivia Munn tutte indossavano mise provocanti per attirare i fotografi. Ad ammaliare gli obiettivi, però, sono bastate le due celebrities.



Complici i loro abiti, provocanti al punto giusto, e il loro modo sexy di ammiccare, Faith Hill e Shakira hanno dimostrato, ancora una volta, di avere quel punto in più che le rende sempre irresistibili. Le giovani leve hanno ancora qualcosa da imparare.