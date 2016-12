Fabri Fibra condannato a risarcire un fan aggredito durante un concerto

09:53 - Il rapper Fabri Fibra è stato condannato dal giudice di pace di La Spezia a risarcire mille euro (che diventano duemila considerando anche le spese processuali) un fan che aveva picchiato durante una sua esibizione. la notizia è riportata dal "Secolo XIX". L'episodio accadde nel luglio del 2011 a Santo Stefano Magra, durante un concerto alle Ceramiche Vaccari.

Il rapper, infastidito da un giovane spezzino che si trovava in platea, dopo aver chiesto inutilmente l'intervento della security, interruppe lo spettacolo scendendo dal palco per "chiarire le cose" direttamente con il fan.



Un "chiarimento" degenerato fino alla microfonata data da Fabri Fibra al giovane, che si fece visitare e medicare all'ospedale cittadino per poi querelare l'artista. Nei giorni scorsi, la sentenza del giudice di pace.