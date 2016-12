Eva Green, una regina a seno nudo

12:13 - Regina, guerriera e con un notevole sex appeal. In "300 - L'alba di un impero", dove interpreta Artemisia, la bellissima Eva Green offre una nuova prova della sua avvenenza, con una torrida scena di passione dove mescola sesso, violenza e si mostra (come spesso in passato) a seno nudo.

In Italia il film è uscito a inizio marzo e ha ottenuto un buon successo, essendo ormai da un mese costantemente nella top ten dei film più visti.