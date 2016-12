Eric Clapton: "Basta a concerti e tour"

08:49 - Colpo di scena nel mondo della musica. Eric Clapton, a 69 anni, ha detto addio a concerti e tour. "Credo che quello che mi consentirò sarà continuare a registrare in studio, ma andare in giro è diventato insopportabile", ha annunciato il musicista in un'intervista alla rivista Uncut.

Parlando del suo caotico passato Clapton ha ricordato anche l'amico JJ Cale, autore della hit Cocaine, che disse: "Quando compirò 70 anni sarò ufficiosamente in pensione". Clapton li festeggerà il 30 marzo 2015. Il chitarrista, secondo solo a Jimi Hendrix nella classifica della rivista musicale Rolling Stone, lascia dunque le scene molto prima di quanto la maggior parte degli addetti ai lavori si sarebbe aspettata.