Enrico Ruggeri tra passato e futuro: Frankenstein diventa 2.0

09:33 - Dopo quattro anni Enrico Ruggeri torna in teatro con un concerto sorprendente intitolato "Frankenstein 2.0". Lo spettacolo è diviso in due parti: la prima sarà un excursus sulla rock opera Frankenstein, nella seconda sarà protagonista anche il pubblico, chiamato ad interagire attraverso i social. I presenti in sala e quelli che interverranno da luoghi lontani potranno partecipare allo show dando vita ogni sera a una performance unica e irripetibile.

Con "Frankenstein" quindi Ruggeri continua a sperimentare nuove forme di contaminazione. Già l'album, uscito a marzo di quest'anno, aveva stupito per il suo essere un lavoro discografico unito a un romanzo, con richiami evidenti tra l'uno e l'altro. La scorsa estate poi Ruggeri si è imbarcato in un tour a metà tra rock e teatro, dove divideva il palco con Ale & Franz. E adesso siamo al 2.0, con il pubblico chiamato a diventare protagonista grazie ai social.



Per Ruggeri non è una novità quella di trovarsi ad affrontare ogni sera show diversi e imprevisti. Per ben due volte nella sua carriera, infatti, ha affrontato tour dove protagonista era una ruota che, fatta girare in momenti topici del concerto, affidava alla sorte la scelta della canzone da eseguire, rendendo così la scaletta diversa e imprevedibile di serata in serata. Questa volta toccherà direttamente al pubblico intervenire, grazie alle nuove tecnologie.



Ad accompagnare Ruggeri sul palco ci saranno Luigi Schiavone (chitarra), Fabrizio Palermo (basso e tastiere), Francesco Luppi (tastiere) e Marco Orsi (batteria). Il calendario del tour, ancora in via di definizione, si apre con la data del 23 marzo al Teatro Auditorium di Trento, per proseguire il 24 marzo al Teatro Nuovo di Milano. Il 3 aprile Ruggeri si esibirà al Teatro Politeama di Genova, il 4 aprile al Teatro Colosseo di Torino, il 5 aprile al Contrada Teatro Stabile di Trieste.