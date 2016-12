Enrico Ruggeri "Matteo Renzi? Un ottimo comunicatore ma risolva i nostri problemi"

11:15 - Enrico Ruggeri il 18 marzo pubblica "Frankenstein 2.0", una versione riarrangiata con un sound live dell'ultimo album concept con quattro brani inediti tra cui il singolo "L'Onda" e "Insegnami l'amore", scritta da figlio Pico Rama. Gli inediti sono un inno alla reazione politica: "Comunque Renzi è un ottimo comunicatore e si prende la responsabilità, ora faccia le cose", dice a Tgcom24. Tour al via il 23 marzo da Trento e sarà molto social.

Come mai l'esigenza di riproporre "Frankenstein" in versione live?

Cd live ne faccio pochi e dopo 30 dischi mi volevo togliere una soddisfazione. Volevo subito rifare le canzoni del mio ultimo album come fosse live e in studio piano piano ho rifatto i pezzi. Poi ho incluso dentro quattro brani inediti... E' un'operazione che si allontana dal repack a cui tanti miei colleghi aderiscono, senza fare nomi e cognomi.



"L'Onda" e "Per costruire un uomo" sono molto politici. Perché ti sei esposto?

E' evidente che il popolo non grida, si è persa la voglia di stare in piazza e manifestare così come è evidente che quando andiamo a votare non incidiamo sulle vicende politiche del Paese. Detto questo, credo che il mio sia solo un atto d'amore verso l'Italia ma anche una denuncia sui precedenti governi e presidenti del Consiglio che non si sono mai presi le loro responsabilità.



Ma Matteo Renzi dice sempre che se fallisce la colpa è sua...

E infatti credo sia un ottimo comunicatore e arguto. Penso sia in grado di risolvere i nostri problemi e spero lo faccia più in fretta possibile.



Com'è nata la collaborazione con tuo figlio Pico per "Insegnami l'amore"?

L'intro di questa canzone era presente nel suo disco e mi ha sempre incuriosito. Semplicemente gli ho chiesto di svilupparmela per poterla poi incidere.



Curioso che tu pubblici questo album con quattro inediti qualche settimana dopo Sanremo. Eri stato contattato?

Sì. Ci sono stati due colloqui ma poi tutto è scemato nel silenzio. Sono un po' in imbarazzo a parlarne ma così è andata. Comunque indipendentemente da tutto ci tenevo che questo progetto uscisse.



Parti col tour che toccherà anche Milano (24 marzo). Che sorprese ci saranno?

In concerto sarà diviso in due parti. La prima è composta dai brani del disco con qualche incursione dei miei brani storici. La seconda parte è social, interagirò quattro volte durante il secondo tempo parlando con i miei fan in sala e sui social. Se poi qualcuno mi vorrà fare delle richieste musicali tramite twitter cercheremo di soddisfarle.