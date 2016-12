26 maggio 2014 Emma Watson, ora la "maghetta" è una dottoressa in letteratura inglese L'attrice divenuta celebre con la saga di Harry Potter, si è laureata alla Brown University di New York Tweet google 0 Invia ad un amico

13:01 - Alla fine è arrivata la laurea. E quella vera, non quella della scuola di Hogwarts. Emma Watson è diventata dottoressa in letteratura inglese alla Brown University di New York. Nonostante gli impegni cinematografici Emma ha sempre seguito con costanza il suo percorso universitario e alla fine è arrivata a raggiungere l'obiettivo. Niente magia, solo tanto studio.

La piccola Emma, che gli spettatori di tutto il mondo hanno visto crescere nei panni di Hermione Granger, da bambina a quasi donna fatta, ha quindi aggiunto un altro tassello al suo percorso.



L'università è sempre stato un obiettivo molto importante per la Watson che, da sempre, non ha mai considerato come scontato il proseguire la carriera cinematografica dopo la fine della saga di Harry Potter. Meglio quindi garantirsi il futuro con una laurea. In realtà la carriera prosegue e, dopo il recente kolossal "Noah", la vedremo in altri due film: sarà la protagonista principale nella trasposizione cinematografica della saga fantasy di Erika Johansen "Queen of Tearling", e poi prenderà parte al thriller "Regression", diretto dal regista premio Oscar Alejandro Amenábar.