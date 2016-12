Emma Watson all'ONU: "Uomini, liberatevi dagli stereotipi"

11:31 - Con il fisico minuto e i suoi 24 anni, Emma Watson ha incantato il pubblico delle Nazioni Unite con un discorso intenso e appassionato sulla parità di genere. "Non si parla abbastanza di quanto gli uomini siano intrappolati negli stereotipi. Ma quando riescono a liberarsene poi le cose cambiano anche per le donne, come naturale conseguenza" ha dichiarato l'attrice di Harry Potter, che a luglio è stata nominata ambasciatrice ONU.

La Watson è stata nominata 'Goodwill Ambassador' (ambasciatrice di buona volontà) dall'UN Women, l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa della parità di genere. Durante un evento organizzato dal movimento HeForShe ha sottolineato l'importanza del ruolo degli uomini nella lotta per i diritti delle donne.



"Voglio cogliere l'occasione per estendere l'invito anche agli uomini. La parità di genere è anche una vostra sfida - ha dichiarato l'attrice - Voglio che gli uomini si prendano le proprie responsabilità così che le loro figlie, sorelle e madri possano essere libere dai pregiudizi. In questo modo permettono anche ai loro figli di essere vulnerabili e di recuperare quelle parti di sé che avevano abbandonato, in modo di avere una versione più veritiera e completa del loro essere".