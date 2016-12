Emma: "Vorrei un uomo d'acciaio"

09:40 - In attesa di partecipare all'Eurovision Song Contest 2014, il 10 maggio a Copenhagen, e di partire in tuor con Emma Limited Edition, Emma si racconta a "Io Donna". La cantante lotta, da sempre. Ha sconfitto un tumore e subito dopo vinto "Amici", il Festival di Sanremo, poi i dischi, le classifiche i tour. E l'amore, tormentato, al centro del gossip ma Emma ha ancora fiducia nel futuro: "Un uomo deve essere d'acciaio come me".

Insomma per Emma un uomo "deve avere carattere e accettare che sono una donna complicata che fa un lavoro complicato, con grande esposizione pubblica, un lavoro che mi porta in giro dodici mesi su dodici". E le storie "sbagliate"? "Vuol dire che lassù c’è qualcuno che mi ha dato una mano a liberarmi di persone che sarebbero state un impedimento nella mia vita".



Ma non c'è solo l'amore. La cantante dà anche spazio e importanza all'amicizia: "Ho pochissimi amici, sparsi tra il Salento, Roma, Milano, e tutti fuori dal mio ambiente di lavoro. Mi confido con loro e so che non parleranno in giro".



Infine ci sono gli affetti televisivi e familiari. A chi chiede consigli? "A Maria De Filippi, ma soprattutto a mia madre e mio padre. Ci sentiamo ogni mattina, è il mio privatissimo rito".