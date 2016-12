26 febbraio 2014 Emma tra Eurovision Song Contest e tour speciale a luglio Sei date in location esclusive dal Teatro Greco di Taormina all'Arena di Verona Tweet google 0 Invia ad un amico

14:36 - Emma torna più carica che mai: "Schiena vs Schiena" è da 46 settimane in top ten e volerà all'Eurovision Song Contest il 10 maggio. La cantante terrà 6 concerti speciali "Emma Limited Edition" a luglio: l'Arena di Verona (7), il Summer Festival di Lucca (11), l'Hydrogen Festival di Padova-Piazzola Sul Brenta (19), dopo due anni due anni nell'area portuale di Gallipoli (22), il Teatro Antico di Taormina (26) e l'Arena Flegrea di Napoli (28).

In edizione limitata e fino ad esaurimento disponibilità (in ogni caso fino al 23 marzo), esclusivamente online su www.ticketone.it sarà acquistabile la Emma Limited Edition Card che, oltre all’ingresso al concerto, garantirà vantaggi esclusivi (come ad esempio quello di entrare anticipatamente rispetto all’orario previsto per l’ingresso del pubblico), sconti e convenzioni (i dettagli saranno pubblicati su www.fepgroup.it con qualche giorno di anticipo rispetto alla data del concerto).