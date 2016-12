Emma scatenata, regina a tutto rock all'Eurovision Song Contest

01:09 - In attesa di volare a Copenaghen il 10 maggio per il gran finale dell'Eurovision Song Contest 2014, Emma ha presentato il brano "La mia città" al Lanxess Arena di Colonia in Germania per la finale delle selezioni tedesche dell'Eurovision "Unser Song fur Denmark". La cantante inizia così la sua cavalcata verso l'Europa che vedrà anche la pubblicazione di "Schiena Vs Schiena" in lingua spagnola.

Emma, anche se sarà impegnata all'estero nelle prossime settimane, comunque non dimenticherà l'Italia. Infatti la cantante terrà 6 concerti speciali "Emma Limited Edition" a luglio: l'Arena di Verona (7), il Summer Festival di Lucca (11), l'Hydrogen Festival di Padova-Piazzola Sul Brenta (19), dopo due anni due anni nell'area portuale di Gallipoli (22), il Teatro Antico di Taormina (26) e l'Arena Flegrea di Napoli (28).