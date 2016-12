Emma Roberts, che bikini da urlo!

10:40 - Da ragazzina, Emma Roberts, nipotina sexy della più famosa Julia, ha sofferto per il pallore della sua pelle. Si vedeva "troppo bianca" e "poco sensuale". Adesso l'attrice 23enne si sta prendendo la sua rivincita. Eccola infatti in bikini mentre si gode il sole delle Hawaii. E i suoi followers su Instagram sembrano gradire: i commenti vanno dal "wow" al "oh mio dio". Come dare loro torto?

L'attrice sfodera un fisico da urlo, con tanto addominali in bella vista. Ma i corteggiatori devono farsene una ragione, Emma è fidanzatissima con il collega Evan Peters che pare le abbia già fatto la proposta di nozze. I due sono affiatatissimi, tanto che sono persino colleghi sul set della serie tv americana "American Horror Story" dove regna l'ambientazione gotica. Un po' di sole e relax ci voleva...