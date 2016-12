Emma, regina a Milano per un giorno

09:30 - Emma è pronta per lanciare nel mercato spagnolo "Schiena Vs Schiena" ma soprattutto per partecipare all'Eurovision Song Contest il 10 maggio con "La mia città". Intanto la cantante si è recata a Milano per un incontro speciale con i fan, divertendosi a scattare selfie con loro e a invitarli all'Emma Limited Edition, sei concerti speciali al via dal 7 luglio all'Arena di Verona.

Poi il tour prosegue al Summer Festival di Lucca (11), l’Hydrogen Festival di Padova-Piazzola Sul Brenta (19), dopo due anni due anni nell’area portuale di Gallipoli (22), il Teatro Antico di Taormina (26) e l’Arena Flegrea di Napoli (28).