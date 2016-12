Emma parte in tour e fa gli scongiuri

08:50 - Emma Marrone è pronta per tornare in tour con le sei date di "Emma Limited Edition", al via da Verona lunedì. Però qualche giorno fa la cantante ha avuto una influenza che le ha fatto saltare una tappa del "Coca-Cola Summer Festival" poi è saltata la data del live di Roma con Rufus Wainwright per il volo cancellato di quest'ultimo. Per scongiurare ironicamente altri problemi Emma ha indossato una maglietta: "Mi vuoi morta? Mettiti in fila".

Dunque sembra essere tutto pronto per "Emma Limited Edition" che sarà un tour diverso dai precedenti con tante sorprese in scaletta e anche a livello scenografico. La partenza è il 7 luglio dall'Arena di Verona, poi la cantante dovrebbe recuperare l'altro concerto programmato con Rufus Wainwright al Lucca Summer Festival l'11 luglio. E ancora il 19 luglio all'Hydrogen Festival di Piazzola Sul Brenta (Padova), il 22 luglio al Parco Gondar di Gallipoli (Le), il 26 luglio al Teatro Antico di Taormina (Me) per poi chiudere il 28 luglio all'Arena Flegrea di Napoli.