Emma mette da parte il rock e mostra il suo lato romantico in "Trattengo il fiato"

12:25 - E' stato rilasciato qualche giorno fa il nuovo video di Emma, "Trattengo il fiato", girato nel Teatro Sanzio di Urbino. Per il quarto estratto dall'album "Schiena" la Marrone ha cambiato nuovamente look: per una volta ha messo da parte la rocker d'assalto per presentare un'inedita versione romantica, con un'acconciatura di capelli dalle linee retrò e un trucco floreale color fucsia a incorniciare gli occhi.

Alla registrazione del video hanno preso parte numerosi fan di Emma, oltre un'orchestra. il lancio del video di "Trattengo il fiato" potrebbe dare ulteriore fiato all'album "Schiena" (compresa la sua riedizione "Schiena contro schiena"), uno dei fenomeni italiani del 2013: album più venduto dell'anno di una artista italiana, è ancora a un passo dalla top ten (12° posto) dei lavori più venduti a 44 settimane dalla sua pubblicazione.



Il brano è stato scritto da Daniele Magro, vecchia conoscenza dei fan di "X Factor", dal momento che partecipò alla seconda edizione. Emma sarà la portabandiera italiana al prossimo Eurovision Contest in programma il 4,6 e 10 maggio a Copenhagen.