Emma Marrone, tintarella prima del tour estivo

12:22 - Un tatuaggio che scivola giù verso l'inguine, un costume nero e tanto sole. La neo 30enne Emma Marrone (ha compiuto gli anni il 25 maggio) ha postato su Instagram una foto che la ritrae dalla vita in giù al mare. Attimi di relax e di pausa prima del lancio del tour estivo di "Emma Limited Edition" che partirà dall'Arena di Verona il 7 luglio per poi chiudere a Napoli il 28 luglio.

Il tour proseguirà poi al Summer Festival di Lucca (11), l'Hydrogen Festival di Padova-Piazzola Sul Brenta (19), dopo due anni due anni nell'area portuale di Gallipoli (22), il Teatro Antico di Taormina (26) e l'Arena Flegrea di Napoli (28). Inoltre il cantautore Rufus Wainwright e Emma si incontreranno sullo stesso palco il 3 luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma e l'11 al Lucca Summer Festival.



La cantante non ha solo festeggiato il suo compleanno ma anche il terzo platino per il suo ultimo disco "Schiena". Emma raggiunge così quota 11 dischi di platino in soli 4 anni di carriera discografica.