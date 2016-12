Emma Marrone e Rufus Wainwright, due concerti insieme

13:19 - Due mondi diversi ma accomunati dalla passione e dall'amore per la musica. Il raffinato cantautore canadese Rufus Wainwright e la regina delle classifiche Emma Marrone si incontreranno sullo stesso palco il 3 luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma e l'11 al Lucca Summer Festival. Quest'ultima è una delle sei tappe speciali dell'Emma Limited Edition.

Tra i due artisti infatti, incontratisi per la prima volta a Venezia in occasione dei Cavalchina Awards (dove sono stati premiati come “personaggi unici e rari” dall’ideatore degli awards Matteo Corvino), è nato un rapporto di stima reciproca e amicizia, che si tramuta adesso in una straordinaria collaborazione live.



Prima di questi impegni live Emma sarà allla finale dell’Eurovision Song Contest 2014, il 10 maggio a Copenhagen, dove concorre con “La mia città”, brano interamente scritto da lei e contenuto in “Schiena vs. Schiena”, versione speciale dell’ultimo album dell’artista “Schiena”, che contiene due dischi: il primo con la tracklist originale arricchita da “La mia città”; il secondo con le tracce dell’album completamente riarrangiate in versione semi-acustica.



I 6 concerti Emma Limited Edition (F&P Group), porteranno Emma tra le location più suggestive d’Italia: il 7 luglio all’Arena di Verona; l’11 luglio al Lucca Summer Festival di Lucca; il 19 luglio all’Hydrogen Festival di Padova-Piazzola Sul Brenta; il 22 luglio al Parco Gondar di Gallipoli (Lecce); il 26 luglio al Teatro Antico di Taormina (Messina); il 28 luglio all’Arena Flegrea di Napoli.