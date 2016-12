Emma Marrone e Loredana Berté, esplosive sul palco di Gallipoli

18:53 - Proseguono i concerti speciali Emma Limited Edition nel corso dei quali Emma Marrone ospita in ogni tappa ospiti speciali. Il 19 luglio all'Hydrogen Festival di Piazzola sul Brenta (PD) ci sarà Alessandra Amoroso mentre il 22 al Parco Gondar di Gallipoli (LE) Loredana Berté e Antonino Spadaccino. Poi il 26 al Teatro Antico di Taormina (ME) ci sarà Fiorella Mannoia e il 28 Malika Ayane all'Arena Flegrea di Napoli.

Sul palco Emma è accompagnata dai musicisti Davide Di Gregorio (sax), che è anche direttore musicale di Emma Limited Edition, Roberto Angelini (chitarra), Heggy Vezzano (chitarra), Marco Mariniello (basso), Leif Searcy (batteria), Max Greco (tastiere) e Arianna Mereu (cori). Tra le sorprese c'è un’orchestra di 13 elementi diretta da Di Gregorio. A novembre la cantante tornerà in concerto con un nuovo show nei palasport dal titolo "Emma 3.0": il 14 al Palalottomatica di Roma, il 24 al Pala Alpitour di Torino; il 25 novembre al MediolanumForum di Assago (Milano).



Per quanto riguarda la Bertè, invece, la tappa speciale s’inserisce tra le date del “Bandaberté ‘1974-2014’ Summer Tour”, che sta infiammando i palchi delle arene estive, toccando piazze e festival di numerose città tra le quali Roma (il 28 luglio al Cavea dell’Auditorium Parco della Musica), Zungri (VV, il 4 agosto in Piazza Umberto I), Pescara (l’8 agosto a Pescara, Teatro D’Annunzio), Forte dei Marmi (il 20 agosto nella suggestiva cornice di Villa Bertelli) e Verona (6 settembre, Teatro Romano). Nella versione estiva dello spettacolo Loredana Berté celebra i suoi “primi” quarant’anni di carriera riproponendo i suoi più grandi successi in un coinvolgente viaggio di oltre due ore e mezzo, con una scaletta inedita e rinnovata, densa di veri e propri gioielli della canzone d'autore, impreziosita dagli affettuosi omaggi alla sorella Mia Martini. Al suo fianco sul palco l’inseparabile band e la storica vocalist, amica di una vita e Special Guest del tour, Aida Cooper.