Emis Killa si rasa e risponde alle fan: "Sono un artista, non un modello"

Un po' per praticità, un po' per il caldo, il rapper Emis Killa ha deciso di rasarsi. Ma sui social alle fan non è piaciuto questo nuovo look ed ecco che arriva pronta la risposta: "Non me ne frega niente di essere il belloccio di turno, voglio essere apprezzato per quello che sono, un artista, non un modello. Ascoltate quello che dico e 'fanculo alla mia faccia".

"Oggi, preso da uno dei miei schizzi del momento mi sono rasato a 0, - scrive Emis su Facebook - un po' perché mi son rotto le palle di impazzire per pettinarmi ogni giorno tra mille impegni, un po perché fa caldo, un po perchè mi sono rotto il cazzo di essere considerato da molti dei miei fan più per il mio aspetto che per la musica".



"Ho pubblicato una foto su Instagram e sono stato assalito da 1000 commenti di ragazzine col cuore infranto - continua il rapper - che probabilmente da domani non mi seguiranno più. Questo la dice lunga sull'interesse che i giovani hanno verso la musica. Bene, direi che di artisti di passaggio col ciuffo ingellato ce ne sono anche troppi, ho scelto di fare musica per trasmettere emozioni a chi mi ascolta".



E sempre a proposito di musica il rapper ha fatto centro con il tormentone "Maracanà" che ha conquistato il disco d'oro digitale, è tra i brani più suonati in radio con un video che ha messo a segno oltre 13 milioni di visualizzazioni. E non è tutto. Sei famosi deejay italiani hanno realizzato una loro personalissima versione dance del tormentone dell'estate 2014. Dopo i primi due remix firmati da Gabry Ponte e Joe T. Vannelli, arrivano anche quelli di Stylophonic, Bot (Crookers), Manuel Rotondo (Top Dj) e Geo from Hell (Top Dj).