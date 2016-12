Emis Killa ricoverato in ospedale

19:48 - Emis Killa è stato ricoverato in ospedale dopo essersi sentito male nella notte. Il rapper si è sottoposto ad analisi ed è stato dimesso dopo alcune ore: infezione ai linfonodi delle tonsille, rivelano a Tgcom24 alcune fonti vicine al cantante. Intanto i fan preoccupati su Twitter fanno gli auguri all'artista e l'hashtag #guarisciprestoemi schizza in vetta ai trend topic del social network.

Il rapper si trovava a casa sua a Vimercate, in provincia di Milano, quando ha accusato un malore e a quel punto è scattato il ricovero in ospedale per i primi accertamenti. Intanto la sua casa discografica, Carosello Records, ha diramato una nota ufficiale: "A causa di un problema di salute, Emis Killa ha rinviato le date del Mercurio Tour che avrebbe dovuto tenere il 4 aprile alla Casa della Musica di Napoli e sabato 5 aprile al Demodè di Bari. Come annunciato sui social network, è stato ricoverato in ospedale. Le nuove date di Napoli e Bari saranno comunicate a breve".