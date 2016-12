Emily Ratajkowski, topless mozzafiato per il fotografo Terry Richardson

11:01 - Nuovi scatti senza veli per Emily Ratajkowski, che ha fatto del seno nudo la sua arma vincente. Questa volta la modella e sex-bomb lanciata da Robin Thicke nel video "Blurred Lines" si è spogliata per il fotografo delle star Terry Richardson, confezionando scatti bollenti da far perdere la testa. Sorriso malizioso e decolleté in bella vista per Emily, che saluta il 2014 mettendo in mostra tutte le sue grazie.

Dopo essersi fatta notare grazie alle sue curve prorompenti, nel nuovo anno la Ratajkowski farà il grande salto nel mondo del cinema. La modella sarà infatti accanto a Ben Affleck in "Gone Girl", il nuovo film di David Fincher. "Sarò una ragazza sincera davvero innamorata di un uomo sposato - dice lei al "Capri, Hollywood" - Scene hot con Ben? Negli Usa hanno la fobia del nudo femminile".